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東盟外長會議︱中美外長商習近平9月訪美 王毅：排除干擾籌備下階段高層交往

大國外交
更新時間：08:19 2026-07-23 HKT
發佈時間：08:19 2026-07-23 HKT

東盟外長系列會議昨在馬尼拉召開，外長王毅與美國國務卿魯比奧會晤約90分鐘，同意籌備好下階段高層交往。魯比奧表示，雙方大篇幅討論了習近平主席9月訪美的安排，還談及貿易、台灣、中東等問題。王毅說，要排除干擾、克服障礙，確保將兩國領導人的共識轉化為全政府、各領域的共識和行動。他同時就近期美方一系列消極言行闡明中方立場，要求美方尊重中國的核心利益，恪守一個中國原則。

▍中國組 ▍

這是中美外長兩年內第3次會談。王毅表示，今年是中美關係的「大年」。兩國元首5月在北京成功舉行歷史性會晤，確定了中美建設性戰略穩定關係的定位，符合兩國人民根本利益，符合國際社會共同期待。

相關新聞：東盟外長會議︱外交部長王毅與美國國務卿魯比奧舉行雙邊會議

王毅說，現在我們的責任是，沿着兩國元首設定的軌道，排除干擾、克服障礙，確保將領導人的共識轉化為全政府、各領域的共識和行動，以中美的戰略穩定促進世界的和平安寧，以中美的建設性互動為國際合作提供重要動力。

要求美尊重中國核心利益

新華社報道，王毅還就近期美方的一系列消極言行闡明中方嚴正立場，要求美方尊重中國的核心利益，恪守一個中國原則，切實管控矛盾分歧，解決中方正當關切，讓中美關係的機遇之年照進現實。雙方認為，此次會晤務實、積極、富有建設性，同意籌備好下階段高層交往，推動中美建設性戰略穩定關係取得實質進展。

外電引述魯比奧說，雙方主要談及習近平9月訪美安排，「我想習近平主席到訪華盛頓會是正面的，這是世界上兩大強國，尤其是經濟，我想有些領域有合作潛力，所以我們要做的工作是確立有哪些領域，讓我們能着手籌備基本工作，為9月訪問華盛頓做準備。」

魯比奧表示，雙方還談及貿易和台灣等問題，強調即使兩國有分歧，中美對話都是非常重要的。被問及美國對台灣軍售案的進展時，他表示仍在進行內部審查。美國總統特朗普近日公開指控中國曾干預美國大選，中方予以否認。魯比奧說，他和王毅並未討論此事。

王毅昨日還與菲律賓外長拉扎羅會面，是2024年以來中菲外長首度會談。王毅對菲方人員在仁愛礁衝撞中方執法船隻的粗暴行徑表示強烈抗議，強調中國從來不是菲律賓的安全威脅，歷史上從未侵略或殖民過菲律賓。

晤菲外長抗議製造事端

王毅說，中菲存在領土和海洋劃界爭議是客觀事實，但菲方卻背離雙邊談判渠道，在域外勢力慫恿下，炮製炒作非法無效的所謂「裁決」，中方從一開始就不接受、不參與，更不會承認。

雙方認為，此次會晤務實、積極、富有建設性，同意籌備好下階段高層交往，推動中美建設性戰略穩定關係取得實質進展。

 
 
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