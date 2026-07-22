中國-東盟外長會︱王毅指中方願與東盟合作共贏 造福地區各國人民
更新時間：16:19 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:19 2026-07-22 HKT
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外長王毅於菲律賓出席東盟外長會議，強調中方願與東盟和平發展，合作共贏，造福地區各國的人民。
將與魯比奧在馬尼拉會面
王毅在東盟外長會議上致開幕詞時表示，中國-東盟關係的發展歷程表明，互尊互信是互利之本，以誠相待是共處之道，合作共贏是成事之基，開放包容是興盛之要，這些都是寶貴的經驗，值得繼續弘揚。
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王毅說，中方願意同東盟堅持和平發展、合作共贏的原則，以更緊密的合作，造福地區各國人民，以更堅定的團結，應對新型挑戰和不確定性，攜手做促進地區和世界和平發展的中堅力量。
另外，根據美國國務院官網資料，美國國務卿魯比奧，將在馬尼拉時間周三下午4時與王毅會面。
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