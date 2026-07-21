日斥中國軍艦於專屬區射擊訓練威脅航行安全 中方堅決駁回

日本防衛省統合幕僚監部周二（21日）發布消息稱，確認1艘中國海軍導彈驅逐艦於日前在日方專屬經濟海域（EEZ）進行射擊訓練，批評該舉或危及周邊船隻航行安全，已向中方提出交涉，目前未有接獲船隻受損報告。對此，中國外交部回應稱，中方符合國際法和國際慣例，日方毫無道理，中方堅決駁回。

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中俄4艦艇共同航行

日本防衛省指，據海上自衛隊護衛艦全程監視所見，中國的2艘導彈驅逐艦與1艘補給艦、俄羅斯的1艘護衛艦合共4艘艦艇，於周日（19日）凌晨2時左右，在沖之鳥島西南方向約330公里海域向東北航行。其後，其中1艘中國海軍導彈驅逐艦在沖之鳥島西南約180公里的日本專屬經濟海域內，實施射擊訓練。

日方公開中國導彈驅逐艦射擊訓練情景圖片。日本防衛省

防衛省表示，這是首次確認並對外公布中國艦艇在日本EEZ內進行射擊，而該編隊為上周四（16日）通過沖繩本島與宮古島之間海域進入太平洋的同一編隊。

官房長官木原稔於周二記者會上指，認為這是中俄邁向強化軍事方面合作的一環，「將繼續抱著關切予以關注，同時確保警戒監視工作萬無一失。」木原稔補充，中國艦艇在訓練前，透過無線電告知周遭的船隻將實施射擊訓練，當時正在警戒監視的海上自衛隊護衛艦有聽取到通知內容。

據日本傳媒報道，中方此前曾事先公布該4艘艦艇的活動安排，並指相關航行屬中俄有關軍事演習的一部分。

中國外交部回應

對此，中國外交部回應稱，日方的所謂關切毫無道理，中方堅決駁回。

外交部發言人林劍表示，根據聯合國海洋法公約，沖之鳥是岩礁，而不是島嶼， 不能擁有專屬經濟區和大陸架，日方以沖之鳥礁主張專屬經濟區違反國際法，中國在有關公海開展活動，符合國際法和國際慣例，日方抹黑炒作他國的正當合法行動，渲染外國威脅，為自身加速再軍事化，挑戰戰後國際秩序尋找藉口，國際社會必須高度警惕，共同抵制這種危險動向。