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中俄關係︱俄延長對華免簽期限 至2027年底

大國外交
更新時間：10:04 2026-07-21 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-21 HKT

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於當地時間周一（20日）簽署總統令，延長俄羅斯對中國公民的入境免簽政策，至2027年12月31日。

中新社報道指出，普京於去年12月1日簽署有關總統令，持普通護照的中國公民如屬赴俄經商、旅遊觀光、探親訪友，參加科學、文化、社會政治、經濟和體育活動以及過境，並在俄停留不超過30天，可免辦簽證入境，直至2026年9月14日。惟新法令下，原定於今年9月14日屆滿的免簽期限，將被延長到明年年底。

相關法令現已發布在俄羅斯官方法律資訊網站。

相關新聞：普京訪華｜外交部：對俄免簽延長至2027年底

去年9月2日，中國外交部宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。

而在今年5月20日，中國外交部發言人郭嘉昆表示，為持續便利中俄人員往來，中方決定將俄羅斯免簽政策延長至2027年12月31日。

 

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