南海仁愛礁衝突︱菲海軍一人受傷 中方指對方先動手

中菲在南海再度發生衝突。菲律賓軍方今日（20日）在社交平台發布一段影片，指一名菲海軍人員遭中國海警人員用木棍「猛烈擊打」頭部，致其受傷。不過，中國海警局指菲方人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

中國海警：已最大限度保持克制

菲律賓軍方在臉書發布影片及聲明稱，20日，一艘隸屬中國海警21560艦、載有8人的快艇，駛近並繞行停泊在仁愛礁上的菲國軍艦「馬德雷山號」，期間拍攝照片和影片。菲方隨後派出兩艘橡皮艇前往驅離，中方人員「作出暴力且具攻擊性的反應」，用木棍擊打一名菲海軍人員頭部，致其受傷。不過，根據菲方影片顯示，雙方人員都有用木棍或船槳向對方動手。

中菲雙方人員再在南海仁愛礁爆發衝突。菲律賓海軍FB

中國海警局今晚也發布聲明，稱20日上午9時許，中國海警1艘小型巡邏艇在仁愛礁附近海域例行巡邏時，菲律賓非法釋放2艘橡皮艇，無視警告，以危險方式快速接近並圍頂衝撞中方巡邏艇，其間，菲方人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

中方依法依規採取喊話警告、機動繞航、對等反制等措施穩控現場局勢，最大限度保持理性克制。海警局批評菲方事後歪曲事實、反誣中方，純屬顛倒黑白，重申中國海警將持續在南沙群島及附近海域開展執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。