傳習近平9月訪美 魯比奧：行程計畫推動中

中美關係持續改善。早前，美國總統特朗普稱國家主席習近平將於9月底訪美。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，有關行程仍依照計畫推動。



就魯比奧的言論回應，外交部發言人林劍今日（20日）於例行記者會上表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。雙方就年內元首的互動安排保持了溝通。

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彭博社報道，魯比奧周日（19日）從美國啟程前往菲律賓馬尼拉出席東盟外長會議時表示：「我們預期這趟行程將在9月發生。他們持續派人員過來參與籌備。我未聽到其他消息。」魯比奧同時表明，不排除在出席會議期間，與外長王毅會面。



此外，林劍亦表示，外交部長王毅將於周三（22日）出席在菲律賓馬尼拉舉行的東盟外長會議。王毅赴菲出席會議後，將於周四至周六（23日至25日）出席在吉爾吉斯喬蓬阿塔舉行的上海合作組織成員國外長理事會會議，並訪問吉爾吉斯。



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上周四晚（16日），美國總統特朗普發表全國電視講話，指控中國干預2020年總統大選，自當年大選周期開始，發動史上最大規模的選舉數據干擾行動，非法獲取2.2億份美國選民資料。中國駐美大使館發言人否認指控，強調北京從未干預美國大選。