美撤銷林定國等9人制裁 商務部讚不再延續涉港國家緊急狀態行政命令

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）確認，美國總統特朗普2020年7月簽署行政命令，對港宣布「國家緊急狀態」已到期，命令中制裁的內地及香港官員，有9人從制裁名單剔除，包括律政司長林定國、駐港國家安全公署長董經緯、警務處前處長蕭澤頤等，目前仍有39人被制裁。中國商務部讚賞美國不再延續涉港國家緊急狀態行政命令。

被剔除者包括去年3月被制裁的律政司長林定國、駐港國家安全公署長董經緯、警務處前處長蕭澤頤、國安委員會秘書長區志光、警務處助理處長（國安）王忠巡、時任警務處助理處長（國安）趙詠蘭。2020年8月被制裁的警務處前處長盧偉聰，以及2021年7月被制裁的中聯辦前副主任仇鴻及楊建平。

商務部發言人17日回應記者時表示，美方已向中方確認，行政命令中的「涉港國家緊急狀態」今年到期後不再延續，形容這是履行雙方經貿磋商共識的重要一步，對此表示讚賞，並指維護香港繁榮穩定，符合中美共同利益，美方涉港政策向積極方向調整，符合國際社會的普遍期待，希望美方恪守有關國際公約和雙方共識，尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強正常經貿往來。

美國財政部發言人表示，對港的國家緊急狀態與《2020香港自治法》明顯重疊，國家緊急狀態不續期，旨在簡化制裁程序。

OFAC稱，雖「國家緊急狀態」已到期，僅基於上述行政命令而被制裁者，將從現有制裁名單移除；但《2019香港人權與民主法案》及《2020香港自治法》依然有效，按後者受制裁者，已被列入另一張制裁清單。