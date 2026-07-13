南海仲裁10周年︱日外相指中國南海主權缺乏依據 中方提嚴正交涉

在中菲及地緣政治局勢緊張之際，「南海仲裁案裁決」出台10周年再度引爆中日外交風暴。針對日本外相茂木敏充指中國南海主權主張「缺乏法律依據」的言論，以及日本夥同多國發表聯合聲明，中國外交部亞洲司於昨日（12日）緊急約見日本駐華大使館首席公使，提出嚴正交涉，並對日方的惡劣言行表達強烈不滿和抗議，怒斥日本「負有歷史罪責且未清算」，警告日方沒有任何資格對南海問題說三道四。

茂木敏充指中國拒認裁決「違背公約」

事件起因於南海仲裁案10周年之際，美國、菲律賓、日本等14個國家發表所謂聯合聲明，重申相關仲裁裁決具備「最終性及法律約束力」。日本外相茂木敏充於昨日（12日）發表聲明，指中國在南海主張的廣泛海洋權益缺乏法律依據，並批評北京拒絕接受裁決的立場，違背了《聯合國海洋法公約》和平解決爭端的原則，損害了國際社會法治。他強調，作為南海正當利益攸關方，日本將繼續與東盟及美國協作，維護自由開放的國際秩序。

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中國認為擁有南海主權毫無爭議。國家安全部

中方約見公使緊急抗議

中國外交部隨即作出強硬反擊，外交部亞洲司負責人約見日方駐華公使指出，日本在南海問題上負有不可推卸的歷史罪責，日方的惡劣言行實屬挑戰戰後國際秩序和國際法治。中方強調，日方奉行雙重標準、搬弄是非，嚴重破壞了南海和平穩定，違背地區國家共同利益，已引起包括中國在內的國際社會對日本近代侵略殖民暴行的歷史警覺。

中方嚴正表示，將堅決有力回擊日方的挑釁，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。此外，陸方還就台灣問題、日遺化學武器、日本國會議員妄議中國民族政策，以及日方軍事安全系列的負面動向，向日方提出了嚴厲交涉。

