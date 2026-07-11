習近平會見北韓內閣總理朴泰成

國家主席習近平昨在北京人民大會堂會見北韓內閣總理朴泰成。

習近平表示，當前國際形勢變亂交織，中朝要加強戰略協作，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，為兩國走好符合自身國情的社會主義道路營造有利外部環境。朴泰成表示，領袖金正恩要求將朝中關係發展為最強有力的戰略關係，朝方將堅決落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識。 朴泰成昨起率團訪華3天，並將出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念活動。

據新華社報道，應中國共產黨中央委員會、中國政府邀請，北韓內閣總理朴泰成7月10日至12日，率北韓黨政代表團正式訪華，並出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念活動。

外交部發言人毛寧表示，中朝是傳統友好鄰邦，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中方堅定不移的戰略方針。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作。上月8日，國家主席習近平7年來首訪北韓。圖為朴泰成去年同國務院總理李強會晤。