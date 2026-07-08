中國報告：菲律賓領土擴張企圖衝擊國際法律體系 衝擊戰後國際秩序安排

新華社報道，自然資源部海洋發展戰略研究所周三（8日）發布《菲律賓南海領土主張的歷史法理批判》報告，指出菲律賓領土擴張企圖衝擊國際法律體系，對區域和平穩定與戰後秩序安排構成威脅。



報告由自然資源部海洋發展戰略研究所、中國歷史研究院、武漢大學、南京大學、北京交通大學、廣東外語外貿大學和淮陰師範學院等機構的歷史學和國際法等多學科學者共同編制。

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報告批評菲方依據充斥曲解

報告梳理菲律賓領土邊界的形成過程，分析其歷次擴張領土範圍的意圖與做法，指出菲律賓為支持其對黃岩島和南沙群島部分島礁的領土主張提出的一系列依據，在歷史層面充斥著對史料的誤用曲解，在法理層面鮮見其證明價值，僅是突破國際條約限制、非法擴張領土範圍的借口。



報告認為，菲律賓意圖突破一系列具有國際法效力的條約所限定的領土邊界，將其擴張至黃岩島和南沙群島部分島礁的做法缺乏史實依據，明顯違背有關領土取得的國際法規則，這一非法行徑在挑戰國際法律秩序的同時，構成對區域和平穩定與國際秩序維系的重大威脅。

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菲律賓陸地領土邊界在西班牙和美國殖民時期逐漸形成，經由三個國際條約在國際法上得到確立。獨立後，菲律賓通過憲法和其他國內法等，繼承和確認殖民時期確定的領土邊界。二十世紀七十年代以來，菲律賓政府頻頻展現出擴張意圖，採取修改憲法、頒布法令以及發表聲明等方式，對南沙群島部分島礁和黃岩島提出領土主張。

邏輯上存大量矛盾

菲律賓這些主張缺乏歷史基礎和法理依據，不享有南沙群島任一島礁和黃岩島的主權。菲律賓提出的一系列依據，採取包括國內立法和非法侵佔在內的措施，不能證明其在南海的領土主權。菲律賓政府前後不一、頻繁變動的法律立場，在邏輯上存在大量自相矛盾之處，難以自圓其說。



報告指出，菲律賓在歪曲塗抹歷史事實和錯誤適用國際法的基礎上，持續採取誤導國際輿論、實施非法激進行動等方式，非法聲索黃岩島和南沙群島部分島礁主權，嚴重威脅南海區域的和平穩定，成為周邊國家推動經濟和社會發展的不安定因素，衝擊了戰後國際秩序安排，將自身追求不法私利所引發的風險向國際社會擴散轉移。