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美批中國試射導彈 國防部：已事先通報符合國際法和慣例

大國外交
更新時間：11:18 2026-07-08 HKT
發佈時間：11:18 2026-07-08 HKT

中國周一向太平洋試射一枚潛射戰略導彈，外界判斷為射程逾萬公里的巨浪-3，引發國際關注。繼日本、澳洲、新西蘭等國表示擔憂後，美國國務院批評中國不透明建置核武，敦促中國參與限武會談。中國外交部昨強調，中方始終把自身的核力量維持在國家安全需要的最低水平，有關國家沒必要過度解讀。國防部發言人陳曦表示，這是年度軍事訓練例行安排，符合國際法和國際慣例。中方事先向有關國家作了通報，體現了中國軍隊的開放與透明。

共同社昨引述日本政府消息人士稱，中國的導彈很可能從海南島東側海域向南太平洋發射。美國國務院周一發聲明指，該導彈屬於洲際彈道導彈級別，落入南太平洋海域。聲明稱，美國正努力防止核武擴散之際，中國卻反其道而行，「快速且不透明地擴充核武力量」，呼籲中方參與軍備管制協商。所羅門群島、新西蘭等國稱，不希望看到在周邊的南太平洋海域開展導彈試驗。

相關新聞：解放軍潛艇向太平洋試射戰略導彈 評論：巨浪-3抗衡美國金穹系統

國防部新聞發言人陳曦7日就中國海軍組織潛射戰略導彈試射答記者問題時表示，中國人民解放軍海軍戰略核潛艇組織潛射戰略導彈試射，實現了預期目標。這是年度軍事訓練例行安排，符合國際法和國際慣例。中方事先向有關國家作了通報，體現了中國軍隊的開放與透明。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，恪守自衛防禦核戰略，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。中方推動核力量現代化旨在保障國家戰略安全，維護全球戰略穩定。

外交部發言人毛寧昨回應稱，試射前已經向所羅門群島等南太平洋地區以及有關國家作出通報，符合國際法和國際慣例。「我想強調的是，中國堅持走和平發展的道路，堅持自衛防禦的核戰略，始終把自身的核力量維持在國家安全需要的最低水平，有關國家沒有必要過度解讀。」

另外，日本「瑞寶丸」號漁船昨日進入釣魚島周邊海域。中國海警昨表示，已驅離一艘非法進入赤尾嶼領海的日本漁船，強調釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方停止侵權挑釁行徑。

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