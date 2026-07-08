美批中國試射導彈 京：維持國安需要

中國周一向太平洋試射一枚潛射戰略導彈，外界判斷為射程逾萬公里的巨浪-3，引發國際關注。繼日本、澳洲、新西蘭等國表示擔憂後，美國國務院批評中國不透明建置核武，敦促中國參與限武會談。中國外交部昨強調，中方始終把自身的核力量維持在國家安全需要的最低水平，有關國家沒必要過度解讀。

共同社昨引述日本政府消息人士稱，中國的導彈很可能從海南島東側海域向南太平洋發射。美國國務院周一發聲明指，該導彈屬於洲際彈道導彈級別，落入南太平洋海域。聲明稱，美國正努力防止核武擴散之際，中國卻反其道而行，「快速且不透明地擴充核武力量」，呼籲中方參與軍備管制協商。所羅門群島、新西蘭等國稱，不希望看到在周邊的南太平洋海域開展導彈試驗。

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外交部發言人毛寧昨回應稱，試射前已經向所羅門群島等南太平洋地區以及有關國家作出通報，符合國際法和國際慣例。「我想強調的是，中國堅持走和平發展的道路，堅持自衛防禦的核戰略，始終把自身的核力量維持在國家安全需要的最低水平，有關國家沒有必要過度解讀。」

另外，日本「瑞寶丸」號漁船昨日進入釣魚島周邊海域。中國海警昨表示，已驅離一艘非法進入赤尾嶼領海的日本漁船，強調釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方停止侵權挑釁行徑。