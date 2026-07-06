王毅晤芬蘭總統及外長 雙方冀深化綠色經濟與AI合作

中共中央政治局委員、外長王毅繼續訪問北歐。當地時間7月5日，他先後會見了芬蘭外長瓦爾托寧（Valtonen）及總統斯圖布（Alexander Stubb）。

相關新聞：王毅晤瑞典首相 願發揮互補優勢 促進互利合作

籲歐盟勿視貿易磋商為施壓工具

在與瓦爾托寧會談時，王毅表示，中芬建交76年來，中芬關係走在中國同北歐國家關係前列。中方讚賞芬蘭恪守一個中國原則，願同芬方密切往來、鞏固互信。芬蘭在可持續發展、創新等領域獨具優勢，雙方應做大貿易投資蛋糕，拓展綠色轉型、科技創新、人工智能等合作。

中方願本著相互尊重原則同歐方開展對話，但貿易投資磋商機制不能成為單方面施壓工具，希望芬方為歐中關係發揮積極作用。

7月5日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在赫爾辛基同芬蘭外長瓦爾托寧舉行會談。新華社

瓦爾托寧則表示，芬蘭是最早承認新中國的西方國家之一，一貫堅定奉行一個中國政策。芬方高度讚賞習近平主席提出的「綠水青山就是金山銀山」理念，願本著與時俱進、互利互惠精神，同中方深化綠色低碳、貿易投資、醫療衛生、數字經濟、氣候變化等領域合作。芬方願同中方加強多邊平台協調，期待歐中開展建設性對話。

芬總統讚中方為世界注入穩定性

隨後王毅在會見斯圖布時，斯圖布表示，自1950年建交以來，中國實現了矚目的發展奇跡。當前國際形勢處於關鍵十字路口，中國為世界注入了寶貴的穩定性。習近平主席提出的四大全球倡議，對國際社會具有里程碑式的引領意義。芬方期待同中方加強高層交往，拓展綠色經濟、人工智能等新興領域合作，深化多邊協作。

7月5日，芬蘭總統斯圖布在圖爾庫會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。新華社

對此，王毅表示，今年是中國共產黨成立105周年。中方創造了經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇跡」，正以高質量發展推進中國式現代化。當前國際形勢變亂交織，面臨倒退回叢林法則的危險。中國將繼續做世界重要的和平、穩定和發展力量，願同芬方堅持面向未來的新型合作夥伴關係，共迎挑戰。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。