哈梅內伊葬禮｜全國人大副委員長何維代表中方出席 伊朗表示感謝

中東及國際地緣政治博弈下，中伊雙邊關係與地區停火局勢再次迎來關鍵會考。據新華社報道，全國人大常委會副委員長何維於7月2日至3日，代表中方率團前往伊朗首都德黑蘭，出席已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的官方葬禮與致敬儀式。在此期間，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）分別與何維進行了會晤。

中方深切哀悼哈梅內伊

何維在會面中首先對哈梅內伊最高領袖不幸遇難表示深切哀悼，並代表中國向伊朗政府、人民以及哈梅內伊的親屬致以誠摯慰問。何維指出，中伊建交55年來，兩國關係始終保持平穩健康發展；不論國際風雲如何變幻，中方發展對伊關係的決心堅定不移，前前進的方向亦不會改變。何維強調，中方由衷希望在新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的領導下，伊朗能夠盡快恢復安全、穩定與高質量發展，中方願同伊方一道推動兩國全面戰略夥伴關係行穩致遠。

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歡迎伊美諒解備忘錄

此外，何維在會談中特別就地區熱點表態。他表示，中方對「伊美雙方簽署諒解備忘錄」表示熱烈歡迎，希望伊美雙方能切實落實既有成果，保持理性務實，維持停火止戰的和平局面，全力鞏固談判勢頭。同時，何維指出中方高度關注中東航道安全，希望霍爾木茲海峽問題能夠根據國際法得到妥善處理，並推動地區國家實現睦鄰友好與和睦相處。

伊方感謝中國寶貴支持

伊朗總統佩澤希齊揚等伊方領導人，則對中國共產黨成立106周年表示熱烈祝賀，並高度感謝中方派出高級別代表出席哈梅內伊的國葬，稱伊方將永遠銘記中方長期以來給予的寶貴支持，並讚賞與支持中方提出的全球性倡議。伊方領導人承諾，願同中方加強溝通和協調，繼續通過政治及外交途徑緩和當前緊張局勢，並依國際法妥善處理霍爾木茲海峽問題，實現與周邊國家的睦鄰友好。