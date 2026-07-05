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海警巡查台灣以東海域升為常態化 專家：日方不知悔改 不斷提出「抗議」

大國外交
更新時間：08:27 2026-07-05 HKT
發佈時間：08:27 2026-07-05 HKT

針對日本及菲律賓搞所謂「雙邊劃界」談判，中國海警局上月起在台灣島以東海域依法開展執法巡查。昨日，中國海警「秀山艦」編隊接替「岱山艦」編隊繼續執行任務，並首度表明相關行動將「常態化」。海洋專家楊霄指出，這意味着今後中方將在該區域展開如同在釣魚島及黃岩島的常態化巡查，而中方之所以升級行動，是因為日方不知悔改，不斷提出「抗議」，挑釁更甚。

▍中國組 ▍

中國海警局發言人姜略昨日宣布，7月4日，秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續位於台灣島以東海域依法開展執法巡查。他說，6月以來，岱山艦編隊持續在相關海域開展巡邏查證、護漁救援等行動，保障正常航行和作業秩序，維護包括台灣同胞在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全。姜略重申，中國海警將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

堅決維護領土主權海洋權益

相較於上月的執法巡查發布，這次行動多出了「常態化」的表述。央視旗下「玉淵譚天」引述海洋專家楊霄解讀說：「常態化」意味著以連續執法行動宣示主權。中國海警先後實現了對東海釣魚島及其附屬島嶼領海常態化巡航、黃岩島領海及周邊區域常態化執法巡查等。比如2025年，海警在釣魚島巡航天數達357天，充分彰顯了中國對釣魚島及其附屬島嶼領海擁有無可爭辯的主權。

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楊霄指出，一個月來，中國海警依法在台灣島以東海域開展執法巡查。但日方不僅不加收斂，還不斷提出「抗議」，挑釁更甚。面對這種不知悔改的態度，中國升級執法巡查行動為「常態化」，不是主動挑起事端，而是正當防衛、以法止亂的必要之舉，也是補位盡責，維護包括台灣同胞在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全的必要之舉。

日本首相高市早苗去年底發表「台灣有事」論，令中日關係陷入低谷，近期更與菲律賓越走越近，6月日菲宣布啟動台灣島以東海域所謂專屬經濟區、大陸架雙邊劃界談判。中國外交部強調，台灣是中國領土，台島以東海域對應的專屬經濟區、大陸架歸中國所有，中方享有完整海洋主權權利與管轄權，強調日菲相關談判及任何結果完全非法無效。

 
 
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