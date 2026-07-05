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王毅晤瑞典首相 願發揮互補優勢 促進互利合作

大國外交
更新時間：04:27 2026-07-05 HKT
發佈時間：04:27 2026-07-05 HKT

中共中央政治局委員、外交部長王毅到訪瑞典斯德哥爾摩，與首相克里斯特松會晤。

克里斯特松請王毅轉達對中國領導人的良好祝願，表示瑞中兩國和兩國人民的友好交往有著悠久歷史，瑞方欽佩中國文化和創新精神，讚賞中國取得的顯著發展成就。瑞政府堅持一個中國政策，願同中方加強對話，擴大共識，推進各領域互利互惠、富有前景的合作。瑞方支持歐中加強對話，妥處分歧。

王毅轉達中國領導人對克里斯特松首相的問候，表示中瑞交往史可以追溯到古絲綢之路時期。瑞典是第一個同新中國建交的西方國家，這展現了瑞方的獨立自主和戰略遠見，也在世界上發揮了示範作用。中瑞關係近年來遇到一些困難，加強對話、增進了解、重建互信對雙方尤顯重要，秉持正確的相互認知更是關鍵。

王毅與瑞典首相會晤 願與瑞典發揮互補優勢 促進互利合作。路透社
王毅與瑞典首相會晤 願與瑞典發揮互補優勢 促進互利合作。路透社
王毅與瑞典首相會晤 願與瑞典發揮互補優勢 促進互利合作。外交部圖片
王毅與瑞典首相會晤 願與瑞典發揮互補優勢 促進互利合作。外交部圖片

王毅說，中國共產黨帶領14億多中國人民徹底擺脫貧困，走上現代化道路，這是全人類發展進步的偉大成就。中國致力於走和平發展道路，是和平與安全領域紀錄最好的大國。中國持續擴大高水平開放，同各國分享中國市場紅利，是全球增長的主要發動機。中國堅定維護多邊主義和自由貿易，支持各國走符合本國國情的發展道路。

王毅指，中國共產黨在長期執政中始終得到中國人民衷心擁護，保持內外政策的連續性穩定性，為世界注入寶貴的確定性。中國好，世界會更好，也將為包括瑞典在內的各國提供新機遇。中方願同瑞方加強各層級交往，發揮互補優勢，促進互利合作，推動中瑞關係走上健康、穩定、可持續發展之路。希望瑞方也能為促進中歐關係發揮建設性作用。

訪問期間，王毅還同瑞典外交大臣斯蒂納加德會談。路透社
訪問期間，王毅還同瑞典外交大臣斯蒂納加德會談。路透社

訪問期間，王毅還同瑞典外交大臣斯蒂納加德會談，會見銀瑞達集團董事會主席雅各布·瓦倫堡。

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