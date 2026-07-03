中國稱日菲在台灣以東海域啟動劃界談判構成國際不法行為

7月2日，自然資源部發佈《關於日菲宣佈啟動雙邊海域劃界的法律評論》。文件指出，日本和菲律賓近期宣佈將啟動在台灣以東海域的專屬經濟區和大陸架劃界談判。中日菲在這一區域互為海上鄰國，日菲擬劃界區域與中國根據國際法可主張的專屬經濟區和大陸架大面積重疊。

違背主權平等

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此舉未與中國協商，無視該區域的特定地理情況，違背國際法上主權平等和善意等原則以及合作與克制義務，構成國際不法行為。為履行國際義務、承擔國家責任，日菲應立即停止推進雙邊海域劃界談判，積極與中國展開協商。

彭博社分析指，此舉表明，北京對馬尼拉和東京決定就台灣以東海域展開海域邊界談判日益不滿。自日菲宣佈將啟動海域劃界談判以來，中國大陸已多次派遣海警船赴該海域巡邏，並派出測量船進行海底測繪。

近期，中國大陸還多次派遣海警船在台灣以東、靠近日本與那國島以南的海域宣示主權。對此，日本已多次通過外交渠道提出抗議。

為應對北京的施壓，日本和菲律賓同時採取了深化軍事關係的舉措。日菲兩國已於今年5月同意提升雙邊關係，並啟動一系列防務對話。