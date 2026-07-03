Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國稱日菲在台灣以東海域啟動劃界談判構成國際不法行為

大國外交
更新時間：09:39 2026-07-03 HKT
發佈時間：09:33 2026-07-03 HKT

7月2日，自然資源部發佈《關於日菲宣佈啟動雙邊海域劃界的法律評論》。文件指出，日本和菲律賓近期宣佈將啟動在台灣以東海域的專屬經濟區和大陸架劃界談判。中日菲在這一區域互為海上鄰國，日菲擬劃界區域與中國根據國際法可主張的專屬經濟區和大陸架大面積重疊。

違背主權平等

相關新聞：釣魚台︱日本測量船連續兩天被要求停止作業 透過外交途向中方抗議

此舉未與中國協商，無視該區域的特定地理情況，違背國際法上主權平等和善意等原則以及合作與克制義務，構成國際不法行為。為履行國際義務、承擔國家責任，日菲應立即停止推進雙邊海域劃界談判，積極與中國展開協商。

彭博社分析指，此舉表明，北京對馬尼拉和東京決定就台灣以東海域展開海域邊界談判日益不滿。自日菲宣佈將啟動海域劃界談判以來，中國大陸已多次派遣海警船赴該海域巡邏，並派出測量船進行海底測繪。

近期，中國大陸還多次派遣海警船在台灣以東、靠近日本與那國島以南的海域宣示主權。對此，日本已多次通過外交渠道提出抗議。

為應對北京的施壓，日本和菲律賓同時採取了深化軍事關係的舉措。日菲兩國已於今年5月同意提升雙邊關係，並啟動一系列防務對話。

最Hit
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
17小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
18小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」
00:46
天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」
社會
3小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
2026-07-02 10:54 HKT
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
影視圈
23分鐘前
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
足球世界
2小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
22小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
男子墮地當場不治。梁國峰攝
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
突發
1小時前