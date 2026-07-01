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中美關係︱王毅與魯比奧通電話 重申台灣問題牽一髮動全身

大國外交
更新時間：22:25 2026-07-01 HKT
發佈時間：22:25 2026-07-01 HKT

新華社報道，中共中央政治局委員、外交部長王毅6月30日同美國國務卿魯比奧通電話。

王毅表示，今年5月，習近平主席同特朗普總統在北京達成構建中美建設性戰略穩定關系等一系列重要共識，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引、明確發展方向。構建建設性戰略穩定關係是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所繫。雙方應排除干擾，克服障礙，沿著這一正確方向堅定走下去。

王毅指出，雙方應始終秉持平等、尊重、互惠的精神，將兩國元首的重要共識轉化為具體的政策和切實的舉措。構建建設性戰略穩定關係不是一句口號，需要付諸行動，相向而行，久久為功。為此，雙方要拉長合作清單，打造更多積極議程，同時壓縮問題清單，管控各種風險隱患。台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務。

雙方一致認為，兩國外長此次通話是積極、建設性的，同意共同落實好兩國元首達成的重要共識，繼續以靈活方式保持溝通。

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