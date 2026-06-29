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商務部列日本20實體入出口管控名單 三菱旗下佔八家

大國外交
更新時間：10:49 2026-06-29 HKT
發佈時間：10:49 2026-06-29 HKT

商務部29日宣布，將20家日本實體列入出口管控名單，即日生效，當中三菱旗下的企業佔有八家成最多。

遏制新型軍國主義

根據《中華人民共和國出口管製法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將防衛研究所等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：

一、禁止出口經營者向上述20家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述20家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

公告自公佈之日起正式實施。

商務部發言人稱，中方二月對日本實施出口管制，但一段時間以來，日方不思悔改，反而在錯誤道路上越走越遠，因此採取進一步措施。發言人指，中方此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動，希望日方迷途知返，改變錯誤行動，真正反思並回到正確軌道。

出口管制管控名單

（2026年6月29日）

1. 防衛研究所（National Institute for Defense Studies）

地址：日本東京都新宿區市谷本村町5番1號

郵編：162-8808

2. 陸上裝備研究所（Ground Systems Research Center）

地址：日本神奈川縣相模原市中央區淵野邊2-9-54

郵編：252-0206

3. 艦艇裝備研究所（Naval Systems Research Center）

地址：日本東京都目黑區中目黑2-2-1

郵編：153-0061

4. 航空裝備研究所（Air Systems Research Center）

地址：日本東京都立川市榮町1-2-10

郵編：190-8533

5. 日鋼特機株式會社（NIKKO TOKKI Co., Ltd.）

地址：日本東京都品川區大崎1-11-1門戶城市大崎西塔1005號

郵編：141-0032

6. 日鋼YPK商事株式會社（NIKKO-YPK SHOJI Co., Ltd.）

地址：日本東京都品川區大崎一丁目11番1號門戶城市大崎西塔10層

郵編：141-0032

7. 三菱電機防衛與空間技術株式會社（Mitsubishi Electric Defense and Space Technologies Corporation）

地址：日本東京都品川區大崎1-15-9

郵編：141-0032

8. 三菱電機軟體株式會社（Mitsubishi Electric Software Corporation）

地址：日本東京都港區濱松町二丁目4番1號世界貿易中心大廈南館29層

郵編：105-5129

9. 三菱電機工程株式會社（Mitsubishi Electric Engineering Company, Limited）

地址：日本東京都港區芝5-34-2三田町露台

郵編：108-0014

10. 三菱精密株式會社（Mitsubishi Precision Company, Limited）

地址：日本東京都港區港南一丁目6番41號芝浦水晶品川8層

郵編：108-0075

11. 三菱重工海洋技術株式會社（MHI Oceanincs Co., Ltd.）

地址：日本長崎縣諫早市津久葉町6-53

郵編：854-0065

12. 三菱重工相模高科技株式會社（MHI Sagami High-tech, Ltd.）

地址：日本神奈川縣相模原市中央區田名3000番地

郵編：252-5293

13. 三菱重工物流技術株式會社（MHI Logitec Co., Ltd.）

地址：日本愛知縣小牧市大字東田中1200番地

郵編：485-0826

14. 光和興業株式會社（KOWA KOGYO, Ltd.）

地址：日本長崎市出島町1番14號出島朝日生命青木大廈8層

郵編：850-0862

15. 菱重特殊車輛服務株式會社（MHI Special Vehicles Parts Supply & Technical Service Co., Ltd.）

地址：日本東京都新宿區片町4番3號（曙橋SHK大廈3層）

郵編：160-0001

16. 三菱重工海事技術株式會社（MHI Maritech, Co., Ltd.）

地址：日本長崎縣長崎市飽之浦町1-1

郵編：850-8610

17. KGM株式會社（Kawajyu Gifu Manufacturing Co., Ltd.）

地址：日本岐阜縣各務原市川崎町1番地

郵編：504-0971

18. 日本飛機株式會社（NIPPI Corporation）

地址：日本神奈川縣橫濱市金澤區昭和町3175番地

郵編：236−8540

19. 福圖尼奧株式會社（Fortunio Co., Ltd.）

地址：日本東京都目黑區洗足2-16-19

郵編：152-0012

20. 青木精密工業株式會社（Aoki Seimitsu Kogyo Co., Ltd.）

地址：日本埼玉縣川口市差間3-38-12

郵編：333-0816

 

 
 
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