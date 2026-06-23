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伊朗局勢︱王毅：美伊打開和平大門就不應再次關上

大國外交
更新時間：11:40 2026-06-23 HKT
發佈時間：11:40 2026-06-23 HKT

新華社報道，6月22日，外交部長王毅在新德里會見埃及國家安全委員會秘書長埃爾丁。雙方就中東局勢交換意見。

埃爾丁介紹最新形勢和埃及等四方機制的斡旋努力，高度贊賞中方為止戰促和發揮重要作用。王毅重申中方原則立場，強調中方始終認為應通過對話談判解決地區熱點和各方分歧，反對使用武力和用武力相威脅。美伊簽署諒解備忘錄承諾尊重彼此主權和領土完整，不再發動任何軍事行動，避免干涉對方內政，對外發出了積極信號，應共同加以維護和落實。
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王毅指出，談判進程難以一帆風順，還會出現各種干擾甚至反復，但和平的大門既已打開，就不應再次關上，無論出現什麼困難和挑戰，都應堅持和平方向，堅持對話協商。中方願同埃方保持溝通，繼續通過各自渠道勸和促談，共同為地區和平穩定作出貢獻。

應印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）邀請，王毅星期一至星期二（23日）出席在印度舉行的第16次金磚國家安全事務高級代表會議。

 

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