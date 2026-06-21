柬埔寨對華免簽 中使館提醒赴柬中國公民潔身自好
更新時間：16:35 2026-06-21 HKT
發佈時間：16:35 2026-06-21 HKT
發佈時間：16:35 2026-06-21 HKT
柬埔寨上周一（15日）起正式對中國公民試行為期4個月免簽政策，期間中國遊客可在柬埔寨停留最長14天。
中國駐柬埔寨大使館微信公眾號發帖寫道，柬埔寨政府宣布，自2026年6月15日至10月15日，持中華人民共和國普通護照人員無論自中國境內還是第三國出發，均可免簽入境柬埔寨。免簽期間可多次入境，單次停留不超過14天。入境旅客無需提前辦理簽證，僅需按要求填寫電子入境卡（E-Arrival Card）即可辦理入境手續。
中國駐柬埔寨使館提醒計劃來柬中國公民注意防範涉「黃賭毒」及非法務工風險：柬埔寨政府近來持續加大打擊電信網絡詐騙、網絡賭博、非法拘禁等違法犯罪活動力度。請來柬中國公民潔身自好，遠離「黃賭毒」，不參與網絡博彩、電詐等違法活動，不輕信「高薪招聘」等虛假信息，避免陷入非法務工風險。
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