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立陶宛允許中國設臨時代辦處

大國外交
更新時間：09:49 2026-06-21 HKT
發佈時間：09:49 2026-06-21 HKT

立陶宛意欲修復對華關係，同意讓中國在首都維爾紐斯設立臨時代辦處。

立陶宛國家廣播電視台報道，立陶宛議會外交委員會主席莫圖扎斯上周三（17日）接受電台訪問稱，「（我們）已踏出特定的一步，或許有點向中國低頭。我們知道中國駐立陶宛大使館撤離（維爾紐斯），他們建議設立臨時代辦處，但我們拒絕了……。如今，立陶宛同意讓北京設立臨時代辦處。」

台設代表處 京視為支持國際地位

2021年，立陶宛允許台灣在維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處，北京將此舉視為支持台灣的國際地位，於是將駐立陶宛大使降等為臨時代辦。立陶宛採取反制措施，拒絕為臨時代辦處的中國外交官員發放新證件，這導致去年5月以來，立陶宛已沒有任何中國外交官。

隨後兩國互撤大使，中立關係陷入低谷。中國之後還對立陶宛實施貿易制裁，直至2023年11月才解除。立陶宛總理魯吉尼埃內今年2月曾表示，當年允許台灣開設代表處是戰略性錯誤。

莫圖扎斯指出，「現在改善關係的球落在中國的場地。立陶宛提出建議，做出讓步，現在就等中國的回應。」

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