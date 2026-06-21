特朗普稱今年再訪華 外界料為11月深圳APEC峰會

美國總統特朗普19日表示，今年將再赴中國參加大型會議，但未明確提及會議名稱。不過，今年的亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳登場，外界推測特朗普所指的正是這場會議。分析人士指，若今年中美元首如期四度會晤，將創兩國建交以來會晤頻率新高。另據境外媒體報道，為不影響國家主席習近平9月訪美，特朗普近期無意就對台軍售案與台灣領導人賴清德通話。

路透社報道，特朗普6月19日在美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地發表談話時，稱今年將多次出訪，除了土耳其，還會在「今年某個時候」再去中國，參加一場在華舉行的大型會議。特朗普同時感謝中方未插手伊朗局勢，稱「這非常良好，我欣賞。」

感謝中方未插手伊朗局勢

中國今年擔任APEC東道主，峰會料將於11月18日至19日在深圳舉行。這是繼2001年上海、2014年北京之後，中國第3次主辦該峰會。去年11月，美國財政部長貝森特曾向美媒CNBC（消費者新聞與商業頻道）透露，特朗普很可能到場出席APEC峰會，這是今年中美元首可能進行的4次會晤之一。

上月13日至15日，特朗普已親赴北京進行國事訪問，這是他2017年以來再度來華訪問。習近平與特朗普在人民大會堂會談，雙方宣布建立「建設性戰略穩定關係」，討論了貿易、伊朗、台灣等議題。訪華期間，美國白宮宣布，特朗普邀請習近平9月24日訪美。外長王毅表示，習近平將應特朗普邀請，今年秋季對美國進行國事訪問，但尚未公布具體日期。此外，今年12月G20峰會將在美國邁阿密舉行，習近平有望出席並與特朗普會晤。

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員董雲裳對澎湃新聞分析指，若2026年中美元首如期進行多達4次會晤，將創下中美建交以來兩國元首會晤頻率的歷史新高，這對穩定雙邊關係、管控分歧、推動經貿等領域合作是非常積極的信號。

有境外媒體引述兩名知情人士消息指，為不影響習近平9月訪美，特朗普近期無意就對台軍售案與賴清德通話。另3名知情者透露，美方認為，與賴清德通話還將影響中美元首上月在北京峰會上達成的協議。

自上月結束訪華行程以來，特朗普曾3次表態，在敲定新一批對台軍售前，可能先與賴清德通話。相關軍售案已於今年1月獲美國國會批准，目前僅待特朗普最終簽字。

《星島》中國組