伊朗局勢︱外交部：希望美伊如期簽署第一階段諒解解備忘錄
更新時間：15:59 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:59 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:59 2026-06-15 HKT
美國與伊朗達成結束戰爭的協議後，外交部周一（15日）表示，中國希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄。
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外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中國對美國和伊朗就第一階段諒解備忘錄內容達成一致表示歡迎，對巴基斯坦所做的斡旋努力表示贊賞。
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林劍說，中國希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄，希望相關各方堅持和平選擇，通過對話談判解決問題。中國願同國際社會一道，為早日恢復中東海灣地區和平安寧，繼續發揮積極作用。
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