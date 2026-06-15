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王毅烏蘭巴托晤蒙古外長相互尊重領土完整

大國外交
更新時間：09:30 2026-06-15 HKT
發佈時間：09:30 2026-06-15 HKT

中共政治局委員、外交部長王毅前日在烏蘭巴托同蒙古國外長巴特策策格會談後，共同會見記者。雙方重申相互尊重獨立、主權、領土完整，蒙方支持中方在台灣、涉港、涉疆、涉藏問題上的原則立場。

王毅表示，面對國際形勢動蕩不安、全球性挑戰日益突出，中蒙兩國更應風雨同舟，堅定做相互信任、相互支持的好鄰居、好夥伴。雙方重申相互尊重獨立、主權、領土完整，尊重彼此的核心利益和重大關切，尊重各自選擇的發展道路。

拓展礦產生態治理合作

巴特策策格表示，蒙方堅定恪守一個中國原則，支持中國維護領土主權、實現國家統一，不支持「台灣獨立」。蒙方高度重視中國「十五五」規劃，期待同中方擴大經貿投資規模、加強互聯互通，拓展重要礦產、生態治理等領域合作。

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