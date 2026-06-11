河野洋平逝世︱全國人大委員長趙樂際致唁電 外交部哀悼慰問

日本自民黨前總裁、前眾議院議長河野洋平周一（8日）去世，享年89歲。中國外交部表達深切的哀悼，向他的親屬表示誠摯慰問。全國人大常委會委員長趙樂際就河野洋平逝世向遺屬致唁電。

趙樂際在唁電中表示，河野先生是日本資深政治家，也是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好事業。1993年河野先生作為時任日本官房長官就「慰安婦」問題發表「河野談話」，至今仍在發揮積極影響。希望你們繼承河野先生遺志，為推動中日關係重回正常軌道發揮積極作用。

外交部發言人林劍表示，河野先生被視為維護日本和平憲法的旗幟人物，曾表示「明確規定日本放棄戰爭，不擁有戰爭力量的日本憲法第九條，既是我們的決心覺悟，也是我們的理想」。他畢生致力於中日友好，曾數十次訪華，在彌留之際仍牽掛中日關係，流淚表達了希望實現最後一次對中國的訪問。令人惋惜的是，由於病情加重，河野先生的這一願望未能實現。

「河野先生曾表示，終身難忘中日邦交正常化時的震撼和驚喜。過去的歷史不應被淡忘，當年的情懷應當得到傳承，作出的承諾應當得到堅守。當前形勢下，這些話更具現實意義。」林劍指出。