Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河野洋平逝世︱全國人大委員長趙樂際致唁電 外交部哀悼慰問

大國外交
更新時間：16:29 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:29 2026-06-11 HKT

日本自民黨前總裁、前眾議院議長河野洋平周一（8日）去世，享年89歲。中國外交部表達深切的哀悼，向他的親屬表示誠摯慰問。全國人大常委會委員長趙樂際就河野洋平逝世向遺屬致唁電。

趙樂際在唁電中表示，河野先生是日本資深政治家，也是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好事業。1993年河野先生作為時任日本官房長官就「慰安婦」問題發表「河野談話」，至今仍在發揮積極影響。希望你們繼承河野先生遺志，為推動中日關係重回正常軌道發揮積極作用。

外交部發言人林劍表示，河野先生被視為維護日本和平憲法的旗幟人物，曾表示「明確規定日本放棄戰爭，不擁有戰爭力量的日本憲法第九條，既是我們的決心覺悟，也是我們的理想」。他畢生致力於中日友好，曾數十次訪華，在彌留之際仍牽掛中日關係，流淚表達了希望實現最後一次對中國的訪問。令人惋惜的是，由於病情加重，河野先生的這一願望未能實現。

「河野先生曾表示，終身難忘中日邦交正常化時的震撼和驚喜。過去的歷史不應被淡忘，當年的情懷應當得到傳承，作出的承諾應當得到堅守。當前形勢下，這些話更具現實意義。」林劍指出。

最Hit
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
18小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
5小時前
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
政情
8小時前
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
影視圈
2026-06-10 15:45 HKT
家鄉大地震毀屋 菲傭上工兩日閃辭 僱主慘蝕$20000當請「香港3日2夜旅行」 網民疑劈炮另有內情｜Juicy叮
家鄉大地震毀屋 菲傭上工兩日閃辭 僱主慘蝕$20000當請「香港3日2夜旅行」 網民疑劈炮另有內情｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「呢啲家長害死細路！?」靚媽搭巴士畀BB睇手機遭狠批 引爆網絡大戰 結局大快人心｜Juicy叮
「呢啲家長害死細路！?」靚媽搭巴士畀BB睇手機遭狠批 引爆網絡大戰 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-10 16:40 HKT
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
影視圈
3小時前
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
影視圈
2026-06-10 16:30 HKT
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
旅遊
2026-06-10 15:17 HKT