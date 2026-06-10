南韓三議員訪台 北京嚴正交涉

大陸加大對外國議員訪問台灣的反制力度。台灣的外交部政務次長吳志中前日設宴款待到訪的南韓3名國會議員，中國大陸外交部昨日表示，已就此向韓方提出嚴正交涉，敦促不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。

吳志中接待的3名南韓議員包括國民力量黨的朴洙瑩、共同民主黨的郭相彥及祖國革新黨的金載原。據稱他們席間就台韓關係、共同應對地緣政治挑戰、政經及文化交流、半導體與AI產業發展等深入交換意見。

大陸外交部發言人林劍昨日表示，一貫堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來。1992年中韓建交時，雙方發表聯合公報，明確規定南韓承認中華人民共和國為代表中國的唯一合法政府，尊重中方只有一個中國，台灣是中國的一部分的立場。

林劍稱，中方已就此事向韓方提出嚴正交涉，敦促韓方從中韓關係的大局出發，信守承諾，切實恪守一個中國原則，不同台灣開展任何形式的官方往來，不被「台獨」分子利用發展。