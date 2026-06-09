習近平訪北韓︱學者：北韓可借鑒中國經驗 務實推進改革開放

國家主席習近平相隔7年，再次訪問北韓，與該國領導人金正恩會面。分析認為，實現朝鮮半島無核化已是國際社會的普遍共識，中國始終反對朝鮮半島生亂生戰，習近平此訪北韓有助於推動構建更加有利的周邊環境，也為地區和平穩定繁榮作出新貢獻。

核威懾屏障不穩固

全球化智庫理事長王輝耀對《星島》表示，北韓依靠擁有核力量與洲際導彈，構建起核威懾屏障，但這一安全模式並不穩固，發展經濟、推進改革開放才是更務實的選擇。北韓可借鑒中國發展經驗、引入相關技術，深化對華經濟合作。北韓探索改革開放、聚力經濟發展，也契合中國的利益訴求。



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今年是中國「十五五」（第十五個「五年規劃」）開局之年；2月，朝鮮勞動黨九大召開。中新社引述中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平指出，當前中朝經貿合作和人員往來正加快恢復。在這一關鍵節點，此訪將為推動務實合作提質升級提供戰略指引，把政治互信轉化為更多具體合作成果。

金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正日前發表聲明，強調「我們核武國家地位不容妥協」。北京一名資深國際問題學者向《星島》分析，北韓接連對外展現強硬立場，持續強化「擁核國」定位，釋放核實力不斷壯大的信號，擺明其無意放棄核武，尤其是在伊朗戰爭之後。當前形勢之下，中國在朝核問題上的外交斡旋空間或將受限。 駐京記者 楊浚源