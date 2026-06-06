Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中俄關係︱韓正會見俄羅斯總統普京

大國外交
更新時間：08:44 2026-06-06 HKT
發佈時間：08:44 2026-06-06 HKT

新華社報道，當地時間2026年6月5日，國家副主席韓正在聖彼得堡會見俄羅斯總統普京。

韓正表示，中俄關係能夠在變亂交織的國際形勢中保持穩定堅韌，關鍵在於習近平主席和普京總統的領航掌舵。不久前，兩國元首在北京成功舉行會晤，就雙邊關係和各領域合作達成新的重要共識。中方願同俄方落實好兩國元首重要共識，持續鞏固政治互信，拓展務實合作，密切國際協作，不斷豐富中俄關係的時代內涵。

韓正表示，中國和俄羅斯都是維護全球戰略穩定、完善全球治理的重要建設性力量。高水平的中俄關係不僅是兩國發展振興的必然要求，也是雙方對促進世界和平穩定發展肩負的時代責任。中方期待同俄方加強協調配合，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

普京表示，俄中關係正處於前所未有的高水平。不久前，我成功訪華並同習近平主席就廣泛議題深入交換意見，明確了雙方未來合作方向。今年兩國將共同慶祝《俄中睦鄰友好合作條約》簽署25周年並開啟「俄中教育年」。俄方願同中方堅定不移深化政治互信與睦鄰友好，推進各領域交流合作，以俄中關係的確定性為世界和平發展貢獻穩定性。

最Hit
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
17小時前
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
15小時前
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
16小時前
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
社會
11小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
2026-06-05 07:45 HKT
尖沙咀34歲女途人疑遭的士撞飛30米 送院搶救不治 69歲男司機被捕
突發
6小時前
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
突發
11小時前
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
影視圈
14小時前
慎入｜澳洲破獲10萬隻總值逾百萬港元蟑螂 其中一款為高風險入侵物種
即時國際
4小時前
何雁詩罕提「搶人未婚夫」風波 指做第三者毫不知情 若知鄭俊弘感情狀況將拒絕發展
何雁詩罕提「搶人未婚夫」風波 指做第三者毫不知情 若知鄭俊弘感情狀況將拒絕發展
影視圈
13小時前