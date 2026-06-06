中俄關係︱韓正會見俄羅斯總統普京

新華社報道，當地時間2026年6月5日，國家副主席韓正在聖彼得堡會見俄羅斯總統普京。

韓正表示，中俄關係能夠在變亂交織的國際形勢中保持穩定堅韌，關鍵在於習近平主席和普京總統的領航掌舵。不久前，兩國元首在北京成功舉行會晤，就雙邊關係和各領域合作達成新的重要共識。中方願同俄方落實好兩國元首重要共識，持續鞏固政治互信，拓展務實合作，密切國際協作，不斷豐富中俄關係的時代內涵。

韓正表示，中國和俄羅斯都是維護全球戰略穩定、完善全球治理的重要建設性力量。高水平的中俄關係不僅是兩國發展振興的必然要求，也是雙方對促進世界和平穩定發展肩負的時代責任。中方期待同俄方加強協調配合，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

普京表示，俄中關係正處於前所未有的高水平。不久前，我成功訪華並同習近平主席就廣泛議題深入交換意見，明確了雙方未來合作方向。今年兩國將共同慶祝《俄中睦鄰友好合作條約》簽署25周年並開啟「俄中教育年」。俄方願同中方堅定不移深化政治互信與睦鄰友好，推進各領域交流合作，以俄中關係的確定性為世界和平發展貢獻穩定性。