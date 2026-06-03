台贊成日菲海域劃界談判 京斥毫無底線民族敗類

日本與菲律賓啟動海域劃界談判，在台灣當局表態贊成後，大陸外交部昨猛烈批評，台獨勢力已經淪為徹頭徹尾的民族敗類。大陸海警前日在台灣以東海域首次開展執法巡查，官媒形容為展示管轄權。

日本與菲律賓上周四發表聯合聲明，正式啟動「劃定兩國專屬經濟區和大陸架的海洋邊界」談判。大陸外交部發言人毛寧翌日回應稱，日菲劃界談判「完全非法無效」。台灣當局周日則表示，台灣與日菲立場一致，期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。

央視：海警台東海域巡查展管轄權

對此，毛寧昨在例行記者會上重申，此次日菲擬探討劃界的海域位於台灣以東，根據《聯合國海洋法公約》，「涉及台灣以東海域劃界談判必須有中方參與」。

毛寧還批評，民進黨為謀求政治私利，不惜出賣中華民族的整體利益，數典忘祖，毫無底線，「這再次曝露出『台獨』勢力已經完全喪失民族立場，淪為徹頭徹尾的民族敗類，必將遭到兩岸同胞的唾棄和歷史的清算」。

另外，大陸海警岱山艦編隊前日在台灣以東海域開展執法巡查。央視旗下新媒體「玉淵譚天」 昨發文稱，此次為大陸海警首次以獨立執法巡查名義，公開官宣台灣以東行動，展示對相關海域的管轄權。