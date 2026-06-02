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韓正見訪華英國外相顧綺慧訪華 「中英要攜手承擔大國責任」

大國外交
更新時間：14:54 2026-06-02 HKT
發佈時間：14:54 2026-06-02 HKT

國家副主席韓正在北京會見英國外交大臣顧綺慧。

新華社報道，韓正表示，今年1月，國家主席習近平同英國首相施紀賢一致同意發展中英長期穩定的全面戰略伙伴關係，開啟兩國關係新篇章。中英關係改善發展符合兩國人民利益。雙方要攜手承擔大國責任，加強戰略溝通，鞏固雙邊關係良好勢頭，不斷挖掘新機遇，孕育新動能，促進人文交流和民心相通。共同踐行真正的多邊主義，攜手推進全球治理體系改革，為世界注入更多穩定性和確定性。

相關新聞：外交部宣佈：英國外相顧綺慧周一訪華

顧綺慧表示，英中在經貿投資、人工智能、綠色發展、應對氣變等領域擁有廣泛共同利益和合作潛力。英方願同中方推進落實兩國領導人達成的重要共識，開展建設性對話和合作，共同應對挑戰。

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