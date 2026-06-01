中美夏威夷舉行年度海上軍事安全磋商機制會議

中美元首上月會晤後，中美軍方交流持續。央視新聞報道，5月28日至29日，中美兩軍在美國夏威夷舉行2026年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議。

報道稱，雙方以構建「中美建設性戰略穩定關係」重要共識為引領，在平等和尊重基礎上，就當前中美海空安全形勢進行了坦誠、建設性交流，對2025年中美海上軍事安全磋商機制會議以來的《中美海空相遇安全行為準則》執行情況進行了評估，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

雙方一致認為，兩軍進行有效溝通交流，有助於一線部隊更加專業地執行任務，增進相互了解、避免誤解誤判。同時，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全，反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定維護國家領土主權和海洋權益，維護地區和平繁榮。