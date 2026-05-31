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中歐研建貿易投資磋商機制 商務部：如歐方推歧視性措施將反制

大國外交
更新時間：15:10 2026-05-31 HKT
發佈時間：15:10 2026-05-31 HKT

商務部表示，正與歐盟探討建立貿易投資磋商機制，以處理貿易摩擦，並將就此展開對話，強調如歐方執意單方面推出新貿易工具並採取歧視性限制，中方將堅決反制，採取有效措施維護自身利益。

商務部新聞發言人，30日在北京回應有關歐盟委員會開展對華關係討論的提問時表示，中歐是平等和互惠互利的重要經貿夥伴，希望歐方遵守世貿組織規則，堅持自由貿易和公平競爭，堅定反對保護主義和單邊主義。

發言人又說，希望歐方與中方相向而行，透過對話協商妥處分歧摩擦，推動中歐經貿關係穩定健康發展，但如果歐方執意單方面推出新貿易工具、並採取歧視性限制，中方將堅決反制，採取有效措施維護自身利益。

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