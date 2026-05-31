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王毅晤卡尼：中加關係轉圜是加方正確選擇

大國外交
更新時間：08:49 2026-05-31 HKT
發佈時間：08:49 2026-05-31 HKT

外交部長王毅上周五在渥太華與加拿大總理卡尼會面，是相隔十年再有中國外長訪加。王毅強調，中加關係轉圜是加方的正確選擇，兩國擁有巨大合作空間。

加拿大對華出口有望翻倍

卡尼在會面中表示，他年初訪華時與中方決定構建中加新型戰略夥伴關係。4個月來，中加各層級交往、各領域合作加速重啟推進，取得積極成果。加方願同中方一道，密切高層交往，深化能源、金融、農漁業等領域合作，不斷夯實兩國關係基礎。

王毅表示，卡尼成功訪華，中加關係校正航向，重歸正軌。他強調，事實已證明，中加關係轉圜，符合兩國利益，順應各方期待，是加方的正確選擇，又稱兩國之間不存在根本利害衝突，擁有巨大合作空間。

王毅上周四抵達加拿大，開展為期3天的訪問，期間還同加拿大外長阿南德舉行會談。經貿是此次會談重點，中國是加拿大第二大貿易夥伴。阿南德表示，希望達成「到2030年對華出口增長50%」的目標。王毅稱，如果延續兩國發展的良好勢頭和政策穩定，加拿大對華出口有望翻倍，中國市場永遠向加拿大敞開。

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