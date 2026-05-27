伊朗局勢｜王毅：化解宿怨非一日之功 籲美伊相向而行

中共中央政治局委員、外交部長王毅於5月26日在聯合國安理會高級別會議後回應記者提問，就當前伊朗局勢僵局闡述中方立場，呼籲當事方堅定停火止戰，繼續相向而行，盡快讓和平重回中東。

王毅提「四個必須」

王毅表示，中國一直在為化解當前衝突而努力，並重申中方的四點主張：地區各國的主權、安全和領土完整必須得到尊重；平民和非軍事目標必須得到保護；航道安全及能源基礎設施必須得到保障；以及核不擴散體系的規定必須得到履行。

王毅在主持聯合國安理會「維護聯合國憲章宗旨和原則，加強以聯合國為核心的國際體系」高級別會議後現場回答了媒體提問。 美聯社

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王毅在主持聯合國安理會「維護聯合國憲章宗旨和原則，加強以聯合國為核心的國際體系」高級別會議後現場回答了媒體提問。 美聯社

王毅指出，當前局勢的關鍵是美伊談判。中方支持巴基斯坦等國的積極斡旋，亦支持美伊各自作出的努力。他形容「冰凍三尺，非一日之寒；化解宿怨，也非一日之功」，但談判每前進一步，和平就多一分希望；早一天結束衝突，就少一點平民傷亡，呼籲當事方堅定停火止戰，繼續相向而行。

美伊戰爭於今年2月28日爆發，目前兩國正進行停火談判。然而有報道指伊朗在霍爾木茲海峽部署軍艦，並出動無人機飛近美國艦船，促使美軍於5月26日凌晨發動小規模空襲，伊朗伊斯蘭革命衛隊其後誓言將對任何違反停火協議的行為作出「果斷的對等回應」，中東局勢仍然一觸即發。