習近平據報最快下周訪北韓 或扮演朝美斡旋角色

據韓聯社今日（21日）引述南韓政府高級官員情報指，中國國家主席習近平極有可能於本月底至下月初對北韓進行國事訪問。消息透露，中方的安全及禮賓小組近日已赴平壤作先期準備，種種跡象顯示中朝首腦會晤已進入倒計時。

冀打破朝美僵局

報道分析，習近平是次訪問緊接於本月14至15日在北京舉行的中美首腦「習特會」後。當時美國總統特朗普與習近平重申北韓無核化的共同目標，外界預料特朗普或曾敦促中方在重啟朝美對話中發揮建設性作用。南韓政府官員認為，習近平訪朝旨在扮演「調解人」角色，除了推動朝美對話，亦會就改善兩韓關係進行斡旋。

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鞏固「中朝俄」陣線應對日軍事擴張

今年正值《中朝友好條約》簽署65周年，習近平訪朝顯示中方恢復中朝同盟的強烈意願。在近期與俄羅斯總統普京會晤後，習近平若再度會晤金正恩，將進一步鞏固針對美國的「中朝俄」戰略陣線。

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此外，美國《時代》雜誌亦引述消息指，中朝此舉亦為應對日本首相高市早苗上任後採取的積極軍事政策及修憲意圖。儘管中朝官方目前尚未正式公佈消息，但若成行，將是習近平自2019年6月以來再次踏足平壤。

