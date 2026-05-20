普京乘專機離開北京 結束兩日訪華行程

今日（20日）晚上，俄羅斯總統普京結束對中國的國事訪問，乘專機離開北京。今次是普京第25次到訪中國。



今日上午，習近平在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎普京訪華。隨後，與普京舉行會談。

同日下午，習近平與普京共同出席合作文件簽字儀式，加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，以及共同會見記者。據新華社，雙方發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明》，並達成了其他領域20項合作文件。

普京出發前發表視頻講話表示，俄羅斯希望俄中兩國人民關係更加緊密、彼此更加理解。普京強調：「我相信，我們將共同繼續盡一切努力深化俄中伙伴關係和睦鄰友好，推動兩國蓬勃發展、造福兩國人民，維護全球安全與穩定。」

訪問期間，俄中兩國元首將就雙邊關係發展、各領域合作以及共同關心的國際地區問題深入交換意見。

普京第25次訪華

俄羅斯總統普京乘坐專機抵達北京，正式展開訪華行程。央視截圖

俄羅斯總統普京乘坐專機抵達北京，正式展開訪華行程。央視截圖

普京訪華團成員涵蓋能源、工業、交通、金融等多個領域。今日俄羅斯RT



目前，俄羅斯方面已公布此次陪同訪華的代表團名單。代表團成員涵蓋能源、工業、交通、金融等多個領域，包括多位俄羅斯副總理、部長以及大型企業負責人。

美國總統特朗普剛結束訪華行程，普京即赴華訪問，外界關注今次中俄元首的見面，會否達成更多協議，以及兩國未來關係發展。