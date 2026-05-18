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美商界「天團」︱財金高官頻晤訪華CEO 企業外交助力中美關係

大國外交
更新時間：08:50 2026-05-18 HKT
發佈時間：08:50 2026-05-18 HKT

美國總統特朗普上周率領美國商界「天團」訪華，期間會見了中方多部委高官。依據各部委官方發布，國家發改委主任鄭柵潔、商務部長王文濤、中證監主席吳清、國家外匯管理局局長朱鶴新等，分別同波音、通用電氣航空航天、高通、嘉吉、Visa、高盛、花旗等美企高層會面，希望美國商界為加強中美務實合作作出積極貢獻。分析指「企業外交」已成為穩定中美關係的關鍵力量。

▍中國組 ▍

此次隨特朗普訪華的美國商界代表團，堪稱「史上最富訪華團」，包括特斯拉首席執行官馬斯克、英偉達行政總裁黃仁勳、蘋果公司首席執行官庫克等17名商界領袖，不少主宰全球前沿科技。以市值計，這批美方企業可謂「大曬冷」，合共佔美國GDP達60%。

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根據國家發改委網站，上周五（15日），國家發改委主任鄭柵潔會見了波音CEO奧特伯格。鄭柵潔說，中國歡迎並支持波音公司與中國企業深化務實合作，希望波音公司繼續發揮橋樑紐帶作用，為加強中美務實合作貢獻積極力量。

蘋果公司首席執行官庫克及英偉達行政總裁黃仁勳等美國科企領袖，隨特朗普訪華。
蘋果公司首席執行官庫克及英偉達行政總裁黃仁勳等美國科企領袖，隨特朗普訪華。

波音定單或會加大

波音當日表示，中國承諾採購200架飛機。雖然數量低於市場預計的500架，但仍是其近10年來在中國取得的首筆大單。特朗普在離京後表示，波音的定單可能擴大至750架；中國也將採購400台至450台通用電氣航空航天公司的發動機。

同日，國家發改委副主任李春臨與通用電氣航空航天首席執行官卡爾普會面。李春臨希望通用電氣航空航天集團繼續深耕中國，加大投資，與中國企業開展廣泛合作。

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另一間在中國市場獲有進展的美企是花旗集團。花旗2023年申請設立一間全資證券經紀公司，目前審批已通過，花旗將獲得中國第7個外商獨資券商牌照。上周五，花旗集團首席執行官范潔恩分別與北京市委書記尹力、中國證監會主席吳清會面。尹力提出希望花旗繼續加大在京投入。吳清和范潔恩就全球經濟金融形勢、中國資本市場對外開放等議題交換了意見。

花旗獲發獨資券商牌

同日，商務部長王文濤也分別會見高通總裁兼首席執行官安蒙、嘉吉董事會主席兼CEO尚博遠、Visa公司CEO麥凱恩。

　路透社引述顧問公司「安凱瑞中國諮詢」總經理裴睿東表示：「習特會為隨行的美國CEO提供了一個重要窗口，他們得以強化企業外交，並直接向中國高層提出他們的戰略訴求。」

 

中國官員晤美企高層

北京市委書記尹力、中國證監會主席吳清分別會晤花旗集團CEO范潔恩

國家發改委主任鄭柵潔、民用航空局局長宋志勇分別會晤波音公司總裁奧特伯格

商務部部長王文濤先後會晤高通公司CEO安蒙、VISA公司CEO麥凱恩、嘉吉公司CEO尚博遠

國家發改委副主任李春臨會見通用電氣航空航天集團CEO卡爾普

中國人民銀行副行長朱鶴新會晤高盛集團董事長蘇德巍

 
 

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