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特朗普訪華︱外交部：兩國元首達成一系列新共識

大國外交
更新時間：10:55 2026-05-15 HKT
發佈時間：10:55 2026-05-15 HKT

美國總統特朗普訪華，昨日（14日）與國家主席習近平舉行雙邊會談。

外交部今日表示，應習近平邀請，美國總統特朗普正在對中國進行國事訪問。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。5月14日，習近平為特朗普總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，同特朗普總統舉行會談，並共同參觀天壇。兩國元首就事關兩國和世界的重大問題深入交換意見，達成一系列新共識。

兩國元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

兩國元首還就妥善處理彼此關切達成重要共識，同意就國際地區問題加強溝通和協調。

兩國元首互動促進了相互理解，加深了彼此信任，推進了務實合作，增進了兩國人民的福祉，為世界注入了極需的穩定性和確定性。

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