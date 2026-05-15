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習特會︱「修昔底德陷阱」 屢見於中美潛在衝突分析

大國外交
更新時間：08:35 2026-05-15 HKT
發佈時間：08:35 2026-05-15 HKT

習近平昨在中美峰會上主動提到兩國要跨越「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）。該說法用來描述當新興強國崛起，威脅到現有強國霸主地位時，雙方可能直接爆發戰爭，近年常被用來分析中美潛在衝突。

習2013年已曾引用此概念

所謂「修昔底德陷阱」，得名於公元前5世紀的古希臘歷史學家修昔底德。他在《伯羅奔尼撒戰爭史》中提出，雅典與斯巴達之間的戰爭所以無法避免，是因為斯巴達對雅典日益增長的實力感到恐懼。

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逾2000多年後的2012年，美國哈佛大學教授艾利森根據相關論述，正式提出「修昔底德陷阱」。他研究發現，在新興大國與現有霸主競爭的16個歷史實例中，有12個最終以戰爭收場，例如德意志帝國1871年成立後，逐漸取代英國成為歐洲最大經濟體，隨後分別在1914年與1939年發動了兩次世界大戰。艾利森於2017年曾出版《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱 》一書，引起更大關注。

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習近平早在2013年就曾引用此概念，他告訴國際領袖：「我們需要共同努力，以避免修昔底德陷阱，即是新興強權和既有強權之間、或兩個既有強權之間的破壞性緊張關係。」

值得注意的是，艾利森2024年12月及今年3月兩度以外方專家學者的身份，獲得全國政協主席王滬寧接見，被北京視為「老朋友」。王滬寧曾表示，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通。

 
 

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