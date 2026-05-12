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特朗普訪華｜何立峰抵韓與美財長舉行經貿磋商 展開前期溝通

大國外交
更新時間：18:30 2026-05-12 HKT
發佈時間：18:30 2026-05-12 HKT

在美國總統特朗普即將對華展開國事訪問前夕，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰今日（12日）已飛抵韓國，準備於明日（13日）與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行經貿磋商，為即將登場的「習特會」打頭陣。

據《路透社》駐南韓仁川國際機場記者現場報道，何立峰今日已順利飛抵當地，並落實於明日與貝森特在首爾會面。而貝森特早前亦在社交媒體透露其亞洲行程，他於昨日（11日）啟程，今日先在東京會見日本首相高市早苗，明日隨即轉抵首爾與何立峰展開一系列會談。

中國商務部較早前已證實有關行程。商務部發言人指出，經中美雙方商定，何立峰於12日至13日率團赴韓與美方代表舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首早前在釜山會晤及歷次通話的重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題進行深入探討與交流。

外界普遍認為，此次中美元首財金幕僚的會談，是為兩國元首的重頭戲鋪路。中國外交部昨日（11日）確認，美國總統特朗普將於明日（13日）晚上抵達北京，對中國展開為期三天的國事訪問。白宮方面亦公布了行程細節，備受全球矚目的「習特會」落實於本周四（14日）正式登場，預料雙方將聚焦探討雙邊經貿、台灣問題及伊朗局勢等核心地緣政治議題。

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