中日關係｜日相台灣有事論後 有望首見日本閣員訪華

中日關係自去年日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後陷入低谷，雙方閣員級別對話全面停滯。惟僵局有望迎來突破，日本兒童政策擔當大臣黃川田仁志周二（12日）透露，正協調本月中旬前往中國上海，出席亞太經濟合作組織（APEC）的閣員會議。若行程順利敲定，他將成為自「台灣有事」風波後，首位訪華的日本內閣成員。

擬出席「女性與經濟論壇」

綜合日本放送協會（NHK）及共同社報道，中國將於今年11月在深圳主辦APEC峰會，並計劃由本月15日起率先於上海召開「女性與經濟論壇」，作為本年度首場APEC閣員級會議。由於黃川田仁志的職權範圍涵蓋推動男女共同參與的相關政策，他今日在內閣會議後的記者會上表明，若客觀環境允許，目前正積極協調出席該論壇。

黃川田仁志強調，若能順利與會，將向APEC成員國的代表直接闡述日本在推動女性活躍方面的政策，並期望與各國及地區分享及探討不同課題。他形容，這場會議將是「能深入討論且極具意義的機會」。

日本首相高市早苗去年發表「台灣有事」的言論，令中日兩國關係緊張，且迅速蔓延至旅遊業。 路透社

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閣員對話停擺至今

中日外交關係近月跌入冰點，導火線源於日相高市早苗去年在眾議院接受質詢時的言論。她當時指出，若發生「台灣有事」（即台灣出現緊急事態）並伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京當局隨即提出強烈抗議。兩國關係隨之急速惡化，雙方的官方高層及閣員級別對話亦告中斷。

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經貿交流受挫

在政治交流受阻的同時，兩國商界交流亦無可避免受到波及。原定今年1月由日中經濟協會、日本經濟團體連合會（經團連）及日本商工會議所組成的聯合大型訪華團，亦因北京不滿高市早苗的言論而被迫押後，目前出發時間依然未有眉目。

不過，日中經濟協會透露，商界仍期望透過派遣小型考察團以維持雙邊聯繫。據悉，該協會近日已組織一個約30人的小型代表團，成員涵蓋製造商及貿易商等企業代表，並已於昨日（11日）起展開為期五天的訪華行程，計劃實地考察上海及杭州兩地的機械人研發與應用現況，試圖在冰封的雙邊關係中保持經貿溫度。

