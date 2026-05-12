特朗普訪華︱新華社：元首外交提供重要戰略保障 特朗普：非常期待中國之行

美國總統特朗普，應國家主席習近平邀請，周三抵達北京展開國事訪問。新華社發表文章指，元首外交為中美關係的改善及發展，提供了重要戰略保障。特朗普則在社群平台發文，指非常期待即將開啟的中國之行，並稱中國是一個令人驚歎的國家。

以自身及世界利益處理對美關係

新華社周一發表文章，指元首外交始終是中美關係的定盤星，發揮著不可替代的戰略引領作用，為中美關係的改善和發展，提供了重要戰略保障。



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文章同時指出，中美元首去年釜山會晤後，中美關係總體穩定向好，在當前變亂交織的國際形勢下，尤其需要一個穩定的中美關係為世界注入寶貴的穩定性。文章又說，無論國際風雲如何變幻，中國堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發，看待和處理對美關係，指這符合兩國人民和國際社會人心所向。

國際關注「習特會」的成果。路透社

新華社就特朗普訪華，發表題為「引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行」的文章，指回望中美關係經歷跌宕起伏、實現總體穩定的過程，元首外交始終是中美關係的定盤星，發揮著不可替代的戰略引領作用，為中美關係的改善和發展，提供重要戰略保障。



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文章指，中美兩國元首分別在去年1月、6月及9月三次通電話，為兩國關係朝著正確方向發展，作出重要指引。去年10月在韓國釜山，習近平與特朗普相隔6年再度會面，亦是兩國元首自美國新政府就職以來首次面對面互動。釜山會晤之後，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。去年11月和今年2月，兩國元首又兩度通話，持續為中美關係發展把舵領航。

文章又指今年中美兩國各自都有不少重要議程，中國「十五五」開局起步，美國將迎來建國250周年。作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，在當前變亂交織的國際形勢下，尤其需要一個穩定的中美關係為世界注入寶貴的穩定性。

國際關注「習特會」的成果。AP

對台售武成議題

特朗普周一（11日）向記者表示，會在訪華期間與習近平討論多個議題，包括未來對台售武，更表明會討論黎智英案。



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特朗普：「我會與習近平主席討論這個議題(對台售武)，習主席希望我們不這樣做，我會討論這個議題，這是我要討論的議題之一。」

特朗普表示，不認為台海會在自己總統任期內爆發衝突，「我不認為(衝突)會發生，我想一切會很好，我與習近平主席關係良好，我不想看到出現這個情況。」

特朗普周一會見傳媒時表示，之前已曾對中國提出過黎智英的問題，今次會再提出。他又以FBI前局長科米（James Comey）與黎智英比較。

特朗普稱：「黎智英的確惹出很多麻煩，我不知道，正如你問我『若科米被判囚，你會釋放他嗎』，我覺得很難回答。」

特朗普同日又在社交平台發文，說非常期待訪問中國，又形容中國是個令人驚嘆的國家。

外交部回應

對於特朗普訪華期間是否會討論台灣和香港有關問題。5月12日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者就訪華期間是否會討論台灣問題和香港有關問題提問。

郭嘉昆表示，特朗普總統訪華期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫的明確的。

關於黎智英案，中方此前已經多次闡明立場。

