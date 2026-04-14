習近平晤桑切斯 讚西班牙有原則講道義 共同捍衛多邊主義

14日上午，國家主席習近平在人民大會堂會見來華進行正式訪問的西班牙首相桑切斯。

習近平指出，當今世界亂像叢生，面臨公理和強權的較量。如何對待國際法和國際秩序，反映的是一國的世界觀、秩序觀、價值觀和責任觀。中國和西班牙都是有原則、講道義的國家，應該加強溝通、鞏固互信、緊密合作，反對世界倒退回叢林法則，共同捍衛真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體。

習近平與到訪的西班牙首相桑切斯會談。新華社

桑切斯表示，我4年來4次訪華，表明雙方對西中關係的高度重視。中國企業在西投資合作有力促進了西經濟發展。西班牙堅定恪守一個中國原則，高度重視中國的大國地位，堅定致力於發展具有戰略定力的西中伙伴關係，希望加強貿易、投資、新能源等領域合作，促進人文交流。

桑切斯表示，面對複雜嚴峻的國際形勢和頻發多發的衝突爭端，只有堅持多邊主義、推動構建多極世界才能為人類帶來持久和平。西班牙積極支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方密切溝通協作，共同應對國際地緣政治、貿易保護主義、氣候變化等方面挑戰，維護國際法和多邊主義。西班牙反對「新冷戰」，反對「脫鉤斷鏈」，支持歐洲和中國增進溝通理解、加強合作。