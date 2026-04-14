中東局勢︱習近平提四大主張 「國際法治不能合則用、不合則棄」

中東局勢緊張。新華社報道，國家主席習近平周二（14日）在北京人民大會堂會見來華訪問的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德。雙方圍繞當前中東和海灣地區形勢交換了意見。習近平在會面期間就維護和促進中東和平穩定提出4點主張：



一是堅持和平共處原則。中東海灣國家唇齒相依，是搬不走的鄰居。要支持中東海灣國家改善關係，推動構建共同、綜合、合作、可持續的中東和海灣地區安全架構，築牢和平共處的根基；

國家主席習近平在北京會見來華進行訪問的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德。中新社

二是堅持國家主權原則。主權是各國特別是廣大發展中國家安身立命的依托，不容侵犯。中東海灣國家主權、安全和領土完整應當得到切實尊重，各國人員、設施、機構安全應當得到切實維護；



三是堅持國際法治原則。維護國際法治權威，不能「合則用、不合則棄」，不能讓世界倒回叢林法則。要堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關系基本准則；



四是堅持統籌發展和安全。安全是發展的前提，發展是安全的保障。各方都應該為中東海灣國家發展營造良好環境、注入正能量。中方願同中東海灣國家分享中國式現代化機遇，厚植地區發展和安全土壤。