中東局勢︱習近平提四大主張 「國際法治不能合則用、不合則棄」
更新時間：14:06 2026-04-14 HKT
發佈時間：14:06 2026-04-14 HKT
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中東局勢緊張。新華社報道，國家主席習近平周二（14日）在北京人民大會堂會見來華訪問的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德。雙方圍繞當前中東和海灣地區形勢交換了意見。習近平在會面期間就維護和促進中東和平穩定提出4點主張：
一是堅持和平共處原則。中東海灣國家唇齒相依，是搬不走的鄰居。要支持中東海灣國家改善關係，推動構建共同、綜合、合作、可持續的中東和海灣地區安全架構，築牢和平共處的根基；
二是堅持國家主權原則。主權是各國特別是廣大發展中國家安身立命的依托，不容侵犯。中東海灣國家主權、安全和領土完整應當得到切實尊重，各國人員、設施、機構安全應當得到切實維護；
三是堅持國際法治原則。維護國際法治權威，不能「合則用、不合則棄」，不能讓世界倒回叢林法則。要堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關系基本准則；
四是堅持統籌發展和安全。安全是發展的前提，發展是安全的保障。各方都應該為中東海灣國家發展營造良好環境、注入正能量。中方願同中東海灣國家分享中國式現代化機遇，厚植地區發展和安全土壤。
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