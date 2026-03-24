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自稱「日本自衛隊」闖中國駐東京使館 威脅「以神名義」殺死中方人員

大國外交
更新時間：16:11 2026-03-24 HKT
發佈時間：16:11 2026-03-24 HKT

中日關係緊張之際，今日（24日）的中國外交部例行記者會上，發言人林劍表示，3月24日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒，翻牆強行闖入中國駐日本大使館，此人承認自身行為非法，威脅要以所謂神的名義殺死中國外交人員。

林劍表示，中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。有關事件嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。

林劍說，這一事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗。也暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策，流毒深重。日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。

中方要求日方立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代。日方必須切實保障中國駐日使領館館舍及人員安全，在對華政策上反思糾錯，從根本上杜絕此類事件再次發生。國際社會應高度警惕日本國內加速右傾化和自衛隊擴軍失管的危險動向。

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