伊朗局勢︱特朗普要求開放霍爾木茲海峽最後通牒  外交部：武力只會致惡性循環

美國總統特朗普向伊朗發出48小時最後通牒，要求開放霍爾木茲海峽的航運通道，引發全球金融震盪。中國外交部今日（23日）回應說：武力只會導致惡性循環。

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中國外交部發言人林劍。 外交部網站



外交部發言人林劍23日在例行記者會上表示，當前中東的戰火仍在蔓延外溢，如果戰事持續擴大、局勢再度升級，整個地區將陷入不可收拾的局面。



他強調，武力只會導致惡性循環，中方強烈呼籲當事方立即停止軍事行動，回歸對話談判，不要讓這場本就不該開始的戰爭再繼續下去。