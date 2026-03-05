伊朗局勢｜王毅：中國將派中東問題特使赴地區國家斡旋

美以對伊朗軍事行動持續，中共中央政治局委員、外交部長王毅分別與阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉，以及沙特外交大臣費薩爾通電話。

支持致力通過外交方式化解爭端

與阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉通話，王毅表示戰爭外溢不符合任何一方利益，中方讚賞阿方在戰前就為和平奔走，支持阿方維護國家安全的正當訴求，支持地區國家繼續致力通過外交方式化解爭端。中方不會放棄和平希望，將繼續為此發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區斡旋，推動地區重回和平穩定，希望阿方繼續保障在阿中國公民和機構安全。

新華社報道，阿卜杜拉表示，阿方讚賞中方始終秉持客觀公正立場，期待中方在當前嚴峻形勢下繼續發揮積極重要作用，防止地區緊張局勢愈演愈烈。

與沙特外交大臣費薩爾通電話，王毅說，中東戰火蔓延擴大，波及沙特等海灣國家，中方不願看到。無論甚麼理由，無差別使用武力的行為都不可接受，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。中方讚賞沙方保持克制，堅持通過和平方式化解分歧。中方願繼續發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區國家斡旋，強烈呼籲各方停止軍事行動，盡快回歸對話談判，防止緊張事態進一步升級。

新華社報道，費薩爾說，沙方讚賞中方重視地區安全穩定並為此發揮積極作用，願同中方加強溝通協調，促和止戰，盡早實現中東和平穩定。