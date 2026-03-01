伊朗局勢︱外交部：在伊朗中國公民盡快撤離 公佈4陸路離境路線
更新時間：12:41 2026-03-01 HKT
發佈時間：12:41 2026-03-01 HKT
外交部領事司微信公眾號「領事直通車」剛剛（3月1日）發提醒：在伊朗中國公民盡快撤離。
2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動。外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。
據掌握，目前以下撤離通道可通行。
一、陸路入境阿塞拜疆：阿斯塔拉口岸，通行時間9：00—16：00，持中國護照免簽入境
二、陸路入境亞美尼亞：阿加拉克口岸，持中國護照免簽入境
三、陸路入境土耳其：凡省、阿勒、哈卡裡口岸，持中國護照免簽入境
四、陸路入境伊拉克：沙拉姆切口岸，需提前辦理電子簽證或在口岸辦理臨時簽證
上述信息僅供參考，具體通行條件以實際情況為準。中國駐伊朗及其周邊國家使領館將為中國公民轉移撤離提供必要協助。
