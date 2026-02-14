中德法外長會晤　王毅：中歐是伙伴不是對手

中共中央政治局委員、外交部長王毅13日在德國慕尼黑同德國外交部長瓦德富爾、法國外交部長巴羅舉行三方外長會晤。

王毅表示，作為負責任大國和世界主要經濟體，三國對世界和平與發展肩負重要責任。要堅持相互尊重的基本原則，維護求同存異的相處之道，倡導開放合作的價值取向，推動互利共贏的合作方式，為中歐關係發展明確方向，為變亂交織的國際局勢提供更多穩定性和確定性。

王毅強調，中歐50年交往合作證明，雙方是夥伴而不是對手，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作不會損害安全。中國的發展是歐洲的機遇，歐洲的挑戰不是來自中國。希望德法作為舉足輕重的歐盟大國，從自身利益和歐盟整體利益出發，推動歐盟樹立客觀、全面對華認知，奉行理性、務實對華政策，堅持中歐夥伴關係定位不動搖。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，妥處分歧摩擦，深化務實合作，團結應對全球性挑戰。

瓦德富爾表示，德國和法國比以往任何時候都更加需要同中國溝通對話，增進互信、消除誤解，發揮大國作用，發出共同聲音。德方重視中國在全球事務中發揮的重要積極作用，願同中方加強溝通協調。德國、法國重申堅定奉行一個中國政策，致力於發展長期穩定的對華關係。支持自由貿易，反對脫鉤斷鏈，願同中方協商解決貿易摩擦，推動歐中經貿關係實現平衡發展。

巴羅表示，法中德應共同為推動世界和平、完善全球治理髮揮作用。國際形勢越是不穩定，越需要構建夥伴關係。法方致力於重振穩定積極的歐中關係。法方歡迎習近平主席提出的全球治理倡議，期待同中方溝通對話，推動各多邊平台加強協調，維護多邊主義和自由貿易。相信法中、德中、歐中關係可以並行不悖向前推進。

三方就中歐關係中的重要問題和烏克蘭危機等共同關心的問題交換意見，都積極評價此次會晤重要意義，同意繼續保持戰略溝通。